VENETO e TRENTINO – Maltempo: danni incalcolabili

In Veneto si contano i danni, e si lavora a pieno ritmo nella fascia dolomitica devastata dal maltempo per ripristinare i servizi interrotti. “Sono stati fatti passi avanti” secondo il governatore Zaia “nonostante si lavori in condizioni molto difficili”. Ora sono alcune centinaia le utenze Enel non alimentate e molte potrebbero interessare le seconde case. Manca anche l’acqua potabile in molte zone del Bellunsese.

Una prima stima dei danni parla di 1 miliardo di euro per il Veneto anche se ieri il sindaco di Rocca Pietore ai piedi della Marmolada, diventato epicentro del disastro, ha dichiarato che solo nel suo comune potrebbe arrivare a mezzo miliardo di euro. Basti calcolare che 100 km di strade sono interrotte, franate o deteriorate. In Trentino il danno ammonterebbe a 300 milioni escludendo però il ripristino dei 7000 ettari di bosco distrutti. Un disastro apparso nella sua drammaticità in ritardo, dopo che l’ecatombe di alberi e i danni sull’altopiano di Asiago nel Bellunese e Trentino sono stati documentati sui social, assieme agli allarmi e alle richieste di aiuto della popolazione.

Continuano intanto le precipitazioni anche intense con pericolo di frane e smottamenti, soprattutto nelle zone montane. Permarrà fino al primo pomeriggio l’allerta “arancione” nel Bellunese e nel rodigino, lungo il Po, dove la piena è passata… ma le acque continuano a defluire e permane lo stato di allerta, soprattutto nella zona del Delta.