VENETO – Dopo i temporali ecco le previsioni meteo

Ieri buona parte della regione è stata interessata, nel tardo pomeriggio, da intense precipitazioni improvvise. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in provincia di Vicenza, soprattutto nell’Ovest Vicentino. Ecco le previsioni meteo per questo inizio settimana

Evoluzione generale

Da domenica e fino a giovedì la marginale influenza di correnti cicloniche associate ad un minimo depressionario tra la Penisola Iberica e la Francia, determineranno condizioni di instabilità sulle zone montane, pedemontane e localmente sulla pianura più interna, dando luogo a rovesci o temporali soprattutto al pomeriggio. Le temperature massime nei prossimi giorni si manterranno su valori di qualche grado superiori alla media stagionale, in calo giovedì.

Tempo previsto

lunedì 28.

Nuvolosità irregolare con addensamenti maggiori in montagna e sulle zone più interne della pianura, schiarite più significative sulle zone costiere.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) sulle zone costiere, medio-alta (50-75%) su quelle centro-settentrionali, medio-bassa (25-50%) altrove, per alcune fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo.

martedì 29.

Permangono condizioni di instabilità con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più ampie al mattino, specie verso est. Sulla costa in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo possibili locali addensamenti nel pomeriggio.

Precipitazioni. Probabili precipitazioni sparse già nel corso della mattinata (probabilità medio-alta 50-75%) con minore probabilità di fenomeni sui settori orientali. Nel pomeriggio aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla costa precipitazioni assenti al mattino, in seguito probabilità in aumento di locali fenomeni (probabilità medio-bassa 25-50%). A fine giornata tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, in quota in rinforzo dai quadranti meridionali.

Mare. Calmo.

Tendenza

mercoledì 30. Tempo ancora variabile/instabile con cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata quando saranno più probabili precipitazioni sparse. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.

giovedì 31. Tempo instabile con nuvolosità irregolare in aumento nel corso della giornata. Probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Generale diminuzione delle temperature massime.