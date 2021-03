VENETO – Donna cade in uno scolo sotto le mura di Montagnana: salvata dai pompieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco dopo mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti a ridosso delle mura di Montagnana nei pressi di Via Matteotti per soccorrere una donna caduta nella canaletta di scolo e rimasta bloccta dal fango. I pompieri arrivati da Este hanno liberato ed estratto la signora finita nel canale di scolo dopo aver perso l’equilibrio mentre stava andando in bicicletta e sprofondata nella melma. La donna illesa è stata assistita dal personale sanitario del Suem intanto accorso sul posto.