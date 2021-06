VENETO – Donna accoltellata e uccisa mentre prende il sole: si costituisce l’omicida

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Omicidio a Moriago della Battaglia (Treviso) nella tarda mattinata. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato da un passante in riva al Piave. La vittima, Elisa Campeol di 35 anni residente a Pieve di Soligo, proprietaria di un bar, è stata accoltellata mentre stava prendendo il sole nel Parco dell’Isola dei Morti. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Vittorio Veneto. Sul corpo della donna numerose ferite da arma da taglio alle braccia e in altre parti del corpo.

Per l’omicidio è stato arrestato un uomo di 35 anni (età da confermare), incensurato e residente in zona a Col San Martino, che si è costituito poco dopo il ritrovamento del cadavere. Pare che vittima ed aggressore non si conoscessero.

L’uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Valdobbiadene.

Per ora ignoto il movente dell’efferato omicidio