VENETO – Donazzan minacciata, la solidarietà di Zaia

“Rivolgo all’Assessore Donazzan la mia più totale solidarietà. In un mondo civile si rispettano le idee di tutti, altrimenti non ha senso parlare di democrazia e libero pensiero”. Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia che l’Assessore regionale Elena Donazzan è stata attaccata e insultata sui social dopo aver condiviso sui suoi profili la campagna contro l’utero in affitto di Provita Onlus e Generazione Famiglia. “Su questi temi – aggiunge Zaia – ognuno risponde alla sua coscienza. Si può condividere o no una posizione, ma l’offesa e la minaccia sono lo strumento più sbagliato. Inaccettabile, sempre e comunque”.