VENETO – Donati milioni di euro, un ospedale ‘luxury’ dal Qatar, prosecco e pacchetti vacanze – Bambina vicentina regala 300 euro della Comunione

All’inizio della conferenza stampa odierna il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto alcune precisazioni:

VERSAMENTI E DONAZIONI – Fatti 28675 versamenti sul conto corrente della regione. Alla Regione più di 31.592.000 euro. Alcuni consistenti come l’ultimo da 6,5 milioni da parte di Banca Intesa. Tutto a questo a fronte di 100 milioni di spesa da parte della Sanità veneta. Donate anche più di 5 mila bottiglie di Prosecco. Uova pasquali, colombe, 100 soggiorni ad Albarella e altri pacchetti vacanza. Una bambina, Vittoria Maria Posenato di Cismon del Grappa (Vicenza) ha donato 300 euro dei regali che per la Comunione che è stata ‘rinviata’ a causa del Coronavirus. (SOTTO: IL CONTO CORRENTE SUL QUALE EFFETTUARE LE DONAZIONI PER LA SANITA’ VENETA)

OSPEDALE DA CAMPO DAL QATAR – Sta arrivando un ospedale da campo “stile luxury” donato dal Qatar, con tanto di 22 ingegneri che coprirà un’area di 5000 metriquadrati in 4 moduli, fornito anche di letti, cablaggi, climatizzazione, primo montaggio. Si sta cercando un’area, in attesa di una possibile ondata per l’autunno. Servirà poi per pandemia e urgenze. Per trasportarlo sono serviti 5 aerei. Presidio di emergenza urgenza che nessuno ha in Italia. Un tesoro in magazzino. Basterà uan piastra e all’occorrenza l’ospedale viene montato per eventi catastrofici o pandemie.

PADOVA – Il 22 sarà siglato aprile accordo programma per il policlinico Universitario di Padova.

MERCATI – Precisazione: i marcati sono aperti per gli alimenti. Non ho chiuso i mercati ma ho precisato che servono mascherine per accedervi, bisogna perimetrarli e garantire punto di ingresso e uscita per evitare assembramenti.