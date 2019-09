VENETO – Dichiarato stato di attenzione: forti temporali in arrivo

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale,

lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici:

Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, province di RO e VR);

Vene-E (Basso Brenta – Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV);

Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, province di VE, TV, PD).

Queste le previsioni meteo dell’ARPAV:

oggi, martedì 17/09/2019, sulle zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura sarà possibile qualche locale piovasco od occasionale rovescio specie verso sera.

mercoledì 18/09/2019 una vasta circolazione ciclonica sull’Europa nordorientale interessa marginalmente il Veneto determinando una fase di instabilità; sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie su Prealpi e pianura; sulla pianura centro meridionale non si esclude qualche rovescio o temporale intenso, con possibilità di quantitativi localmente consistenti in caso di fenomeni persistenti o ripetuti.

PREVISIONI

Martedì modesta variabilità con annuvolamenti irregolari ma con temperature ancora sopra la media del periodo; mercoledì pressione in temporaneo cedimento per l’ingresso da Nord di un’area ciclonica, con associata aria fredda, che determinerà una fase di instabilità con aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco contestualmente ad un marcato calo termico. Da giovedì pressione in nuovo aumento con valori termici che si manterranno stazionari o in ulteriore diminuzione salvo ripresa dei valori massimi sabato.

Il tempo oggi

martedì 17

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Leggera variabilità con schiarite alternate a nubi più insistenti sulle zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura dove sarà possibile qualche locale piovasco od occasionale rovescio specie verso sera. Temperature massime senza notevoli variazioni con valori che permangono sopra la media del periodo in modo anche marcato. In pianura venti deboli/variabili salvo rinforzi dai quadranti meridionali sulla costa. In quota venti moderati da Nord-Ovest.

Tempo previsto

mercoledì 18. Tempo instabile con cielo generalmente nuvoloso già dal mattino con presenza di qualche schiarita. Sulle Dolomiti inizialmente poco nuvoloso in seguito maggiore nuvolosità.

Precipitazioni. In pianura e sulle Prealpi probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale che, nel corso del pomeriggio, tenderanno a diradarsi a partire dai settori nord-orientali. Sulle zone dolomitiche al mattino generalmente assenti, nel corso del pomeriggio probabile qualche rovescio (probabilità medio-bassa 25-50%). Sulla pianura centro-meridionale non si esclude qualche rovescio o temporale intenso con possibilità di quantitativi localmente consistenti in caso di fenomeni persistenti.

Temperature. In diminuzione, anche marcata nei valori massimi in pianura.

Venti. In pianura venti moderati/tesi dai quadranti orientali specie sulla costa. In quota moderati da Ovest/Nord-Ovest.

Mare. Fino alle prime ore poco mosso, in seguito mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 19. Condizioni di tempo in miglioramento con residua nuvolosità irregolare al mattino e possibile iniziale presenza di locali nubi basse nei fondovalle prealpini in successivo dissolvimento; in seguito cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore contenuta diminuzione, massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane.

Venti. In pianura dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa. In quota deboli/moderati da Ovest/Nord-Ovest.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 20. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo possibile presenza di locali nubi basse in qualche fondovalle prealpino al primo mattino e locali modesti annuvolamenti pomeridiani sulle zone montane. Al mattino in pianura venti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa, in successiva attenuazione. Temperature in generale diminuzione con valori sotto la media del periodo.

sabato 21. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature minime stazionarie o in ulteriore diminuzione, massime in aumento con marcata escursione termica.