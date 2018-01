VENETO – “Dammi i soldi o ti fai male!”, 20enne tenta rapina ma viene arrestato

Ieri sera sono scattate le manette per un giovane veneziano di appena vent’anni, denunciato per il reato di tentata rapina aggravata commessa ai danni di una tabaccheria sita a Chirignago, Venezia.

Erano appena passate le otto di mattina del 18 gennaio, quando in sala operativa è giunta la telefonata del proprietario di una tabaccheria che riferiva di aver da poco subito una tentata rapina a mano armata, perpetrata da un ragazzo italiano, travisato, con un giubbino di colore grigio scuro in simil pile, incappucciato e con al collo una sciarpa nera, che lasciava scoperti gli occhi e parte del volto.

Da quanto riferito dal richiedente, il ragazzo, una volta entrato, appoggiava sul bancone della tabaccheria una pistola di colore nero con delle scritte bianche, intimando il titolare dell’esercizio commerciale di consegnargli i soldi, altrimenti “si sarebbe fatto male”.

Il negoziante, già vittima di una precedente rapina, non si curava delle minacce subite e prendeva in mano il telefono con l’intento di chiamare la polizia.

Il malvivente allora riprendeva l’arma e scappava in strada.

Gli agenti delle volanti, grazie ai dettagliati indizi ricevuti dalla vittima si mettevano subito alla ricerca del rapinatore. Giunti presso la sede del SERD, di via Calabria, non lontana dalla tabaccheria, individuavano un giovane che corrispondeva alle descrizioni appena diramate dalla sala operativa.

Questi, alla vista degli operatori, si introduceva con fare sospetto all’interno della struttura; veniva quindi seguito dai poliziotti ed identificato per P.N., veneziano del ’97.

Il giovane rispondeva alle domande degli agenti manifestando un particolare stato di agitazione. Venivano quindi fatti dei controlli, estesi all’autovettura parcheggiata in malo modo fuori dal SERD di proprietà del sospettato.

All’interno dell’auto i poliziotti rinvenivano adagiato sul sedile anteriore uno zaino contente la sciarpa nera, simile a quella descritta dal tabaccaio, mentre nel vano porta oggetti del lato passeggero veniva rinvenuta una scacciacani priva di tappo rosso, utilizzata per commettere la tentata rapina.

All’interno del bagagliaio veniva altresì rinvenuta sostanza stupefacente, tipo eroina dal peso di 7 grammi.

Visti i gravi indizi di colpevolezza e la flagranza di reato, l’uomo veniva arrestato e su disposizione dell’A. G. veniva tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia.