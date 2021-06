VENETO – Dalla crisi di panico alla mucca aggressiva: molti interventi del Soccorso Alpino

Raffica di interventi del Soccorso Alpino nelle montagne venete. Alpi e Prealpi sono state infatti prese d’assalto dai domenicali, non sempre preparati per i percorsi previsti.

Valbrenta (VI), 27 – 06 – 21Alle 17.30 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per una coppia di alpinisti, N.F., di Sant’Angelo di Piove (PD) e D.C., di Albignasego (PD), entrambi di 39 anni, rimasti con le corde incastrate nella roccia, mentre si stavano calando sul secondo tiro della Via della Traversata, sulla parete vicino al Covolo del Buttistone. I due sono stati recuperati dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un verricello di 50 metri, trasportati sulla strada che sale a Enego e affidati ai soccorritori che li hanno accompagnati alla loro auto.



Attorno alle 13.30, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Centrale di GeoResQ, il 118 è stato allertato per una persona in difficoltà sul sentiero numero 165 nei pressi del Monte San Daniele. Attraversando con il compagno un ghiaione, infatti, un’escursionista era stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di procedere in autonomia. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi individuato il punto in cui si trovava E.S., 53 anni, di Ferrara e ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, che ha recuperato lei e il compagno, per trasportarli al Rifugio De Dòo.

– Camminando con la moglie e una coppia di amici non distante da Malga Posellaro, 1500 metri di quota, un escursionista si è probabilmente trovato tra una vacca, che si stava abbeverando nello stagno, e il suo vitellino che si trovava fuori. L’animale lo ha quindi caricato gettandolo a terra, mentre il resto della mandria incuriosita si è avvicinato circondandolo. Gli amici e la moglie hanno subito cercato di allontanare le bestie, che dopo qualche minuto si sono fortunatamente spostate, lasciando il cinquantanovenne di Venezia ferito a terra. Scattato l’allarme alle 12.20, in supporto al personale medico dell’ambulanza si è portata anche una squadra del Soccorso alpino di Asiago. All’uomo, che lamentava dolore toracico, sono state prestate le prime cure a seguito di sospette fratture alle costole ed escoriazioni sul corpo e sul viso. Imbarellato, è stato trasportato all’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso. I soccorritori hanno accompagnato la moglie e la coppia di amici alla macchina.

Lozzo di Cadore (BL), 27 – 06 – 21Alle ore 16:45 circa la Centrale del 112 ha allertato la Centrale del 118 per un’escursionista di Lecce che si trovava con la figlia di anni 10 e, durante la traversata da Pian dei Buoi lungo il sentiero 268 per raggiungere il lago di Auronzo di Cadore, si era trovata in difficoltà a proseguire a causa degli alberi schiantati. La zona non ha copertura dati per individuare la posizione, ma fortunatamente scendendo la donna è entrata in zona coperta ed è stata individuata mediante l’applicazione per smartphone in dotazione al Soccorso alpino. La stazione del Soccorso alpino del Centro Cadore è quindi partita per recuperarla, avvicinandosi con il mezzo fuoristrada fin dove possibile poi proseguire a piedi e riaccompagnare madre e figlia a valle

Recoaro Terme (VI), 27 – 06 – 21Attorno alle 15.30 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato allertato per un escursionista scivolato lungo il sentiero delle Cascate, che stava percorrendo assieme alla famiglia, sul posto per caso un volontario che ha dato l’allarme. Quattro soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente a 1.100 metri di quota assieme al personale sanitario dell’ambulanza di Valdagno che ha prestato le prime cure a M.D.V., 52 anni, di Malo (VI), per una sospetta frattura alla caviglia. Imbarellato, l’infortunato è stato trasportato per 400 metri e caricato sull’ambulanza diretta all’ospedale di Valdagno.

– Valbrenta (VI), 27 – 06 – Attorno alle 14, alcuni soccorritori della Pedemontana del Grappa, tra i quali un infermiere – che stavano seguendo da osservatori il corso del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto, che si sta svolgendo tra il Brenta e i Calieroni – sono intervenuti in aiuto di un uomo colto da malore in Valstagna. Mentre in gruppo stava scendendo le marmitte, infatti, e si trovava sopra una briglia, A.S., 33 anni, di Noventa Vicentina (VI), si era sentito male. Assistito dai soccorritori, supportati da altri due infermieri del Gruppo forre sopraggiunti nel frattempo, l’uomo è stato poi affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Bassano per gli accertamenti del caso.