VENETO – Crolla poggiolo canonica: tre feriti

Alle 17 circa i vigili del fuoco sono intervenuti presso la canonica della Chiesa San Giovanni Battista in via Pontevigodarzere a Padova per la caduta della balaustra in cemento di un poggiolo: tre feriti. Due persone che si trovavano nel poggiolo sono cadute per il cedimento del manufatto,rovinando addosso parzialmente a una terza persona, che si trovava in strada. I i tre feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM 118 e 2DS sono state portate in ospedale. I vigili del fuoco presenti anche funzionario di guardia stanno ora facendo dei controlli sulla stabilità del poggiolo e sulle e sulle cause del cedimento. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.