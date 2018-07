VENETO – Cortina 2026, Zaia ha incontrato Malagò

“Ringrazio Malagò per la sua imparzialità e correttezza, abbiamo presentato questa candidatura che è controcorrente: presenta l’hub per gli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, abbiamo messo insieme Cortina, Bolzano e Trento, un’Olimpiade low cost di soli 380 milioni di euro, avrà ricadute per miliardi di euro e voglio ricordare che vivrà dell’abbrivio delle Olimpiadi”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine dell’incontro con il numero uno del Coni Giovanni Malagò, durato circa mezz’ora e in cui il Governatore ha illustrato lo studio di fattibilità della candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. “Se abbiamo una marcia in più di Milano e Torino? Non conosco i dossier delle altre città – ha aggiunto Zaia – ma spero che si valutino fino in fondo le caratteristiche di ogni dossier”.