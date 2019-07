VENETO – Confermato arrivo temporali: ecco i bacini più a rischio

METEO. CONFERMATI TEMPORALI NEL FINE SETTIMANA, INNALZATO IL LIVELLO DI ATTENZIONE IN ALCUNI BACINI DEL VENETO – LE PREVISIONI

Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14.00 di oggi 25 luglio fino alle 8.00 di lunedì 29.

Nelle giornate di domani, sabato 27, e di domenica 28 luglio è prevista una crescente instabilità con aumento delle probabilità di rovesci e temporali su gran parte del territorio del Veneto. I fenomeni temporaleschi, soprattutto dalla sera di sabato, potranno essere anche intensi e con quantitativi di precipitazione anche abbondanti, in particolare tra le Prealpi, la zona pedemontana e la pianura centrosettentrionale. Nel corso del pomeriggio e soprattutto alla sera di domenica, i fenomeni saranno in graduale attenuazione e diradamento.

Considerato che in alcune aree della regione le precipitazioni potranno essere abbondanti e, occasionalmente, anche molto abbondanti, per alcune zone è stato elevato il livello di “attenzione”. L’allerta per la criticità idrogeologica, infatti, è stata portata a livello di “preallarme” per i seguenti bacini:

Alto Piave (Provincia di Belluno)

Piave Pedemontano (Provincie di Belluno e Treviso)

Adige Brenta – Bacchiglione – Alpone (Provincie di Vicenza, Belluno, Treviso e Verona)

Adige – Garda e Monti Lessini (Provincia di Verona))

PREVISIONI

AVVISO METEO: Nel pomeriggio di venerdì crescente probabilità di temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, localmente possibili anche su pianura centro-settentrionale; non si escludono fenomeni localmente intensi. Dal pomeriggio di sabato e per buona parte di domenica fase di tempo instabile/perturbato con probabili precipitazioni diffuse e frequenti localmente anche abbondanti. Probabili temporali intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento).



Evoluzione generale

Venerdì pressione in progressivo calo per l’avvicinamento da Ovest di una perturbazione che transiterà sul Nord Italia tra sabato e domenica. Sul Veneto di conseguenza aumenteranno le condizioni di instabilità con rovesci e temporali da locali a sparsi tra sabato e domenica, fenomeni più diffusi e consistenti domenica. Calo termico, anche significativo nella giornata di domenica con valori massimi ben sotto la media del periodo. Lunedì pressione in temporaneo nuovo aumento con tempo più stabile e temperature in ripresa; martedì possibili nuovi condizioni di instabilità per il passaggio di un nucleo depressionario a nord dell’arco alpino.

Il tempo oggi

venerdì 26

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Progressivo aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone montane in parziale intensificazione anche sulla pianura più interna. Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di rovesci/temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, fenomeni meno probabili e a carattere locale sulla pianura, specie su quella più interna (probabilità medio-bassa 25-50%). I temporali potranno risultare localmente di forte intensità. Temperature massime stazionarie o in locale diminuzione. Venti in pianura deboli di direzione variabile salvo moderati rinforzi sulla costa; in quota deboli dai quadranti occidentali. Probabili raffiche in occasione di fenomeni temporaleschi.

Tempo previsto

sabato 27. Al mattino inizialmente sereno o poco nuvoloso poi irregolarmente nuvoloso sulle zone montane; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità irregolare anche sulla pianura dove annuvolamenti si alterneranno a schiarite anche ampie. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità ovunque.

Precipitazioni. Fino a metà mattina generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%), nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e parte della pianura centro-settentrionale, medio-bassa (25-50%) altrove. Si tratterà di rovesci e temporali sparsi. A fine giornata probabili fenomeni a carattere più diffuso sulla pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Temperature. In generale calo con minime raggiunte in serata.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile salvo a tratti rinforzo dei venti dai quadranti orientali; in quota venti moderati da Sud-Ovest. Probabili raffiche in occasione di eventi temporaleschi.

Mare. Da poco mosso a mosso in serata.

Previsione Altezza Onde

domenica 28. Per buona parte della giornata molto nuvoloso, verso sera possibile prime schiarite a partire da Sud-Ovest.

Precipitazioni. Nella notte e per buona parte della giornata fenomeni diffusi con frequenti rovesci e temporali (probabilità alta 75-100%). Dal tardo pomeriggio/sera pomeriggio probabile diradamento ed attenuazione dei fenomeni sulla pianura centro-meridionale e occidentale, altrove le precipitazioni saranno ancora diffuse.

Temperature. In sensibile calo.

Venti. In pianura variabili a tratti moderati/tesi, specie sulla costa. In quota fino al mattino moderati dai quadranti meridionali, in seguito moderati/tesi in rotazione da Nord.

Mare. Mosso, a tratti anche molto mosso durante le ore centrali.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

lunedì 29. Nella notte e fino alle primissime ore possibile residua nuvolosità con associate deboli precipitazioni, in seguito condizioni di stabilità con diminuzione della nuvolosità fino a cielo in prevalenza sereno. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile ripresa con marcata escursione termica.

martedì 30. In pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato, sulle zone montane maggiore variabilità con cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per sviluppo di annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio associati a locali precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.