VENETO – Con l’auto nel fossato, muore anziano

Nelle prime ore del pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Croce di Ferro a Casale Discodosia per un’auto finita fuori strada in fossato: deceduto un 85enne alla guida, trovato fuori dall’auto. Presumibilmente stava tentando di raggiungere la strada, quando si è sentito male. Il personale del Suem 118 ha solo potuto constatare la morte. Sul posto la Polstrada e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei pompieri di Este sono terminate dopo circa due ore.