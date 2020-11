Veneto con il fiato sospeso, nuova ordinanza oggi: restrizioni sugli spostamenti?

In arrivo una nuova ordinanza oggi, come già anticipato ieri da Luca Zaia, le cui restrizioni probabilmente entreranno in vigore da venerdì. Gli scienziati dell’Iss hanno infatti ieri sottolineato come il Veneto stia virando sempre più verso la fascia “arancione”, mentre il Governatore ha annunciato in conferenza stampa che oggi verrà appunto presentata una nuova ordinanza. Tra le ipotesi più probabili, una stretta sulla mobilità nei weekend: quindi stop agli spostamenti fuori dal Comune di residenza. Un’altra ipotesi riguarda i mercati, in cui si fa sempre più strada l’ipotesi di una chiusura solo nei festivi e pre festivi. E non è da escludere che possa essere inserita anche una fascia oraria per l’accesso ai supermercati agli over 70. La grande attesa verrà interrotta oggi alle 12.30 con la conferenza stampa di Zaia da Mestre.