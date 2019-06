VENETO – Cicloturista muore travolto da auto pirata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un anziano è morto stamani dopo essere stato travolto, mentre era sulla sua bici, da un’auto ‘pirata’ che è poi fuggita facendo perdere le tracce. L’incideNte è avvenuto alle 5.30 di oggi a Lendinara. La vittima si chiamava Riccardo Ferrari, 75 anni, residente in Svizzera. L’uomo, cicloturista, nel percorrere in sella alla propria bicicletta la strada regionale 88, giunto altezza km. 11+300, èstato tamponato da un mezzo che è poi fuggito senza prestare soccorso. Ferrari è morto all’istante. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i carabinieri di Rovigo che stanno svolgendo le indagini per rintracciare chi era alla guida dell’auto ‘pirata’. (ANSA)