VENETO – Chiedono informazioni su appartamenti e truffano anziana

Nel primo pomeriggio di ieri la Sala Operativa della Polizia di Stato di Venezia ha inviato una volante a Mestre per la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana, di 87 anni.

Agli operatori della Volante, immediatamente intervenuti sul posto, l’anziana riferiva di essere stata avvicinata da una donna di circa 30 anni che, parlando correttamente in italiano ed in tono gentile, ha iniziato a chiederle una serie di informazioni sugli appartamenti sfitti ubicati nella stessa palazzina dove la stessa signora abitava. Non avendo con sé carta e penna la ragazza le chiedeva alla signora che, non avendole con se, la invitava nel suo appartamento. Qui la giovane in compagnia di un’altra donna, sempre con modi affabili e gentili, distraeva l’anziana con una serie di chiacchere mentre la seconda si recava in bagno, e dopo aver preso le informazioni che gli servivano si congedavano. L’anziana insospettita dal loro comportamento si accorgeva della sparizione di alcuni gioielli che custodiva in una scatoletta in soggiorno e della sottrazione di circa 300 euro riposti in un cassetto in camera. A quel punto l’anziana con l’aiuto di alcuni vicini ha chiamato il 113.

Si raccomanda alla cittadinanza ed agli anziani in particolare, di non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.

Si raccomanda inoltre ai figli, nipoti e parenti stretti di non lasciare soli gli anziani, anche se non si abita con loro e di farsi sentire spesso e interessarsi ai loro problemi quotidiani adottando tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se si hanno dubbi fargli capire che è importante chiedere aiuto a voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 113.