VENETO – Cerchi lavoro nelle Ferrovie dello Stato? Il job meeting per i giovani

“Ferrovie dello Stato Italiane cerca giovani laureati di talento!”. Con questo slogan l’azienda di trasporti pubblica presenta un Virtual Job Meeting TRIVENETO nel quale è prevista anche la consegna del CV.

Si terrà 🖥 ONLINE il 🗓 22 aprile 2021

“Al primo posto nelle preferenze dei giovani laureati, per il sesto anno consecutivo, Ferrovie dello Stato Italiane è uno dei maggiori gruppi industriali a livello nazionale, solido e innovativo nel confronto con le migliori imprese europee di trasporto ferroviario e su gomma” scrive l’azienda nella presentazione.

“Le persone si confrontano quotidianamente con tecnologie d’eccellenza che hanno consentito all’azienda di diventare leader in ambito sicurezza in Europa e punto di riferimento a livello mondiale, comprovato da riconoscimenti scientifici internazionali”

ECCO IL LINK PER PARTECIPARE —> https://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network/virtual-job-meeting-triveneto?utm_source=jobmeeting&utm_medium=dem&utm_campaign=vjm-triveneto&code=5288