VENETO – Catturata tartaruga aggressiva del Sud-Est Asiatico nel Garda

Una tartaruga guscio molle, specie aliena in Europa, è stata catturata nel lago di Garda dai carabinieri forestali del nucleo Cities al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona). “Non acquistate specie esotiche da tenere in casa – l’appello degli esperti -. Ma se lo fate, consultatevi con un veterinario per capire a cosa state andando incontro”. I fatti risalgono a due mattine fa: “Sulle sponde del Lago di Garda – spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva – alcuni turisti stavano osservando dei pulcini di germano reale che nuotavano dietro la madre.

All’improvviso, è spuntato qualcosa sul pelo dell’acqua e i due piccoli sono stati trascinati giù. Subito attivata la filiera di segnalazione, nel giro di poche ore la femmina di Pelodiscus sinensis, questa sembra essere la specie d’appartenenza della tartaruga, che li stava predando, è stata catturata dalla Lipu (convenzionata con la Provincia ndr) e tramite i carabinieri forestali, affidata alla nostra struttura”. (ANSA)

SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’ANIMALE (fonte: www.tartapedia.it)

Specie: Pelodiscus sinensis

Sottospecie: non è presente alcuna sottospecie

Stati di provenienza: dal sud-est della Cina al nord delle regione Manciuria, nel nord del Vietnam, in Corea e sui gruppi di isole del Taiwan e del Giappone

Luoghi di origine: dai grossi corsi d’acqua ai piccoli canali. Predilige comunque acque basse con fondo sabbioso e con vegetazione galleggiante

Lunghezza massima: escludendo il lungo collo, 18/20 cm i maschi e dai 20 ai 25 cm le femmine

Colorazione carapace: dal bianco sporco al beige chiaro oppure, soprattutto nelle baby, grigio scuro. Presenza di piccole macchie a forma di fiore di colore grigio scuro o nere. Inoltre, in esemplari con colorazione chiara è possibile notare la struttura ossea presente sotto il carapace

Colorazione piastrone: dal bianco al rosa chiaro, mentre nelle baby può presentarsi anche arancio. Nella parte inferiore, con l’avanzare dell’età, son visibili grosse macchie rosa scuro

Colorazione testa ed arti: nella parte superiore leggermente più chiara del carapace, mentre nella parte inferiore molto chiara e simile a quella del piastrone. Intorno all’occhio sono presenti delle leggere striature radiali, mentre tutto intorno alla bocca son presenti macchie bianche tondeggianti. Le zampe sono palmate mentre il naso è leggermente allungato

Riconoscimento sesso: il maschio ha coda lunga a punta e grossa alla base che fuoriesce dal bordo del carapace, mentre la femmina coda corta con cloaca posizionata molto più vicino al piastrone

Maturità sessuale: viene raggiunta molto presto, infatti il maschio può diventare riproduttivo già a due anni mentre la femmina intorno ai quattro anni

Allevamento in cattività in casa: ampio acquario con altezza dell’acqua tale da permettere alla tartaruga di respirare stando sul fondo allungando solo il collo. L’acqua deve essere ben filtrata poichè questa specie, essendo a guscio molle, è soggetta a micosi. Infatti si consiglia anche di aggiungere 5 grammi di sale per ogni litro d’acqua. La zona emersa non è fondamentale in quanto sarebbe utilizzata solo raramente, ma sono comunque consigliati appigli/tronchi che le permettano di stare a pelo d’acqua. Facoltativamente si può aggiungere un neon uvb 5%. La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra i 20°C ed i 25°C. Si consiglia infine, sabbia finissima (0,3-0,5 mm) sul fondo poichè ama insabbiarsi sia quando si sente in pericolo, sia quando sente caldo, sia per il letargo e sia per cacciare. Evitare sabbia non fine (es. ghiaietto) poichè potrebbe provocare abrasioni

Allevamento in cattività in laghetto: possibile tutto l’anno se si almeno una parte con una profondità minima dell’acqua di 80cm più uno strato di sabbia finissima sul fondo per ulteriori 20/30cm, ciò per garantire un corretto letargo durante l’inverno. E’ necessario mettere numerosi tronchi e/o appigli che fuoriescono dall’acqua per facilitare la risalita e molta vegetazione. Evitare pareti rigide, modellando i bordi a mo’ di gradoni

Alimentazione: è una specie prevalentemente carnivora e quindi sarà difficile fornire vegetali, ma è importante farlo di tanto in tanto. L’alimentazione non cambia a seconda dell’età, quindi bisogna fornire principalmente pesce di fiume, grilli e invertebrati (lombrichi, molluschi, crostacei e lumache). Raramente è possibile fornire tarme della farina, camole del miele e carni bianche. Vanno alimentate una volta al giorno, preferibilmente la mattina; da baby 5 volte a settimana e man mano che crescono bisogna aumentare i giorni di digiuno fino ad arrivare ad alimentarle da adulte due volte a settimana!

Letargo: lo effettuano a temp comprese tra i 5°C e i 10°C. In casa è impossibile, quindi nel periodo autunnale/invernale necessitano di riscaldatore impostato sui 23/24°C, senza di esso farebbero un semi-letargo dannosissimo. All’esterno bisogna avere un laghetto come descritto su, ma si consiglia comunque di evitare letargo esterno fino ai due anni. Possono fare letargo anche in luoghi chiusi, a patto che si garantisca il rispetto delle temp. sopra-indicate per un corretto letargo

Legislazione: libera vendita in Italia