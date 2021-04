VENETO – Casting di Pornhub a Padova: il pesce d’aprile più intelligente, ecco perché

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Fa discutere l’affissione in zona Arcella a Padova dei manifesti che annunciano casting di Pornhub nella città del Santo. In realtà il QR code rimanda al sito di arcellatown (https://arcellatown.com/pornhub-casting/) e rimanda ad un’iniziativa socio-culturale di stringente attualità.

Ecco quanto è scritto nel sito alla pagina di riferimento:

Il casting è stato annullato all’ultimo.

Se sei arrivato su questa pagina cercavi informazioni sul Casting per Film Hard del 1° di aprile, purtroppo per te però abbiamo deciso di tirarci indietro e annullare la selezione, perché non ce la sentivamo più.

Perché nel sesso il consenso è tutto e può essere sempre revocato!

Questo è il nostro modo di rilanciare l’iniziativa di Amnesty International Italia, #Iolochiedo, rinnovando l’appello alla ministra della Giustizia Marta Cartabia affinché la legislazione italiana si adegui alle norme internazionali, stipulate con la Convenzione di Istanbul del 2011, e modifichi l’articolo 609-bis del codice penale per considerare reato qualsiasi atto sessuale senza consenso.