VENETO – Caos in autostrada a Verona: camion da tangenziale finisce in autostrada, 20 km di coda

Caos in autostrada A4 stamane all’altezza di Verona dove è avvenuto un incidente che ha provocato due feriti (non in pericolo di vita) e dove sono in corso lavori stradali. Alle 7 un mezzo pesante che stava percorrendo la Tangenziale Sud è sbandato ed ha sfondato il guardrail finendo in autostrada, direzione Est. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’auto.

Alle 9.50 in direzione Est vi erano almeno 20 km di coda che inizia quasi a Peschiera del Garda ed arriva fino a Verona Est. Code anche sull’A22 del Brennero e nella direzione opposta verso Milano. Traffico paralizzato anche nella viabilità ordinaria.

Sul posto la Polizia Stradale.