VENETO – Camion si rovescia e perde tacchini, traffico in tilt

Gravi disagi stamane sulla strada statale 434 “Transpolesana” che è stata chiusa al traffico in prossimità di San Bellino (Rovigo) dopo che un camion che trasportava tacchini si è rovesciato sulla sede stradale disperdendo parte del carico. Al lavoro vigili del fuoco personale Anas e forze dell’ordine per far tornare la situazione alla normalità. Alle 10.30 sulla statale in direzione Rovigo (da Verona) vi erano ancora alcuni chilometri di coda