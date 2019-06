VENETO – Camion a fuoco, paura in autostrada

Alle 17:40 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 tra i caselli di Boara e Monselice in direzione nord al km 86 per l’incendio di un camion a rimorchio. Le squadre accorse da Abano, Rovigo e Padova con due autopompe e due autobotti, hanno spento l’incendio del camion adibito al trasporto di latte confezionato, riuscendo a salvare rimorchio. Durante le operazioni di soccorso il tratto autostradale è rimasto bloccato al traffico. Sul posto la Polizia Stradale e gli ausiliari di ‘autostrada. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso