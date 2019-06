VENETO – Cadavere di una donna trovato nell’Adigetto

Il cadavere di una donna è stato ripescato stamane dai sommozzatori dei vigili del fuoco in provincia di Rovigo, a Villanova del Ghebbo. Un passante aveva notato il cadavere galleggiare nel fiume Adigetto ieri in tarda serata ed ha mandato la segnalazione alle forze dell’ordine. La segnalazione era arrivata ieri in tarda serata ieri in tarda serata da parte di un passante che aveva visto galleggiare il cadavere nell’Adigetto.

Non si conosce l’identità della donna. Sul posto anche i carabinieri.