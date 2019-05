VENETO – Bombe d’acqua sul trevigiano e nel veneziano, allagamenti anche a Padova e Verona

Temporali, grandinate e vento forte sulla regione in serata.

Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna.

Nel trevigiano la situazione più difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno mandato in tilt la rete idrica soprattutto nella zona di Cornuda, con allagamenti a case, negozi e l’interruzione temporanea del traffico ferroviario. Situazione critica anche a Castelfranco, anche in questo caso per una bomba d’acqua, che ha provocato vasti allagamenti. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco.

Una bomba d’acqua si è scaricata poi tra le 20 e le 21 su Noale nel veneziano. Dal Comando Metropolitano dei Vigili del fuoco hanno inviato le Squadre di Mirano e Mestre. Il Comune ha chiuso al traffico tre strade, ne ha “sconsigliate” altre 19 e ha diramato alla popolazione l’invito a non uscire di casa e attendere il deflusso.

Si segnalano allagamenti anche a Padova e Verona.

Foto da Serenissima Meteo