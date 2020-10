VENETO – Bimbo abbandonato: trovati i genitori

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri i genitori del bambino di 4 mesi abbandonato l’altra notte a Verona in strada. Si tratta di una coppia originaria della Romania, 30 anni il padre, 34 anni la madre, in Italia da più di un anno. Il bimbo, il loro primo figlio, era nato lo scorso luglio. Ma i due vivono una precaria situazione economica, e inizialmente avevano ricevuto aiuto da una conoscente. La pesante indigenza e lo sconforto per questa situazione li avrebbe probabilmente indotti a prendere la decisione di abbandonare il bambino. I due genitori sono stati individuati grazie alla segnalazione di una connazionale che li ospitava. (ANSA).