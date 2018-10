VENETO – Bigontina al limite: 40 evacuati

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

E’ iniziata ieri sera l’evacuazione ad Alverà, vicino a Cortina, nel Bellunese: una quarantina di persone residenti a ridosso del torrente Bigontina sono state allontanate per precauzione dalle loro case. Dalla nottata sul torrente stanno lavorando gli escavatori (gli stessi che vengono impiegati sulle piste da sci) per pulire l’alveo. La strada che porta alla frazione è chiusa. Per lo straripamento del torrente nell’agosto del 2017 morì una donna.

Nelle foto alcune fasi di pulizia dell’alveo