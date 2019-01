VENETO – Bidello raggirato: arrestato 52enne

Ad avvertire la Polizia di Stato è stata la scuola veronese dove lavora. Un bidello di 58 anni con limitate capacità cognitive aveva annunciato di voler licenziarsi a breve e di voler andare a vivere in Romani.

L’uomo era stato vittima di un raggiro da parte di Antonio Giuffrida, di 52 anni, che è stato arrestato. Quest’ultimo, siciliano, lo aveva convinto a consegnargli 30 mila euro nell’arco di quattro mesi. Dopo la segnalazione è intervenuta la Polizia che ha portato in questura il bidello, il quale ha raccontato che aveva consegnato i soldi a Giuffrida in seguito alla promessa di investimenti in Romania, dove era addirittura stato ospite dell’uomo e dell’attuale compagna. Giuffrida è stato incastrato dagli agenti cogliendolo in flagrante mentre chiedeva al bidello un altro prelievo in posta. L’uomo aveva anche in tasca un estratto conto riconducibile alla vittima, che aveva avuto contanti grazie alla recente vendita di un appartamento. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Montorio Verosese.