VENETO – Benvenuti alla Cortina Fashion Week

Destinazione Cortina 2021: aspettando i Mondiali, formidabile vetrina per tutta l’Italia della neve, il Cortina Fashion Weekend, firmato da “Cortina for Us”, che riunisce oltre cento fra commercianti, albergatori ed esercenti della conca ampezzana, si anima e si colora con le emozioni che solo lo sci può regalare. È infatti un’edizione assolutamente speciale quella che prenderà il via oggi, la più “sportiva” di sempre. Tra gli oltre 100 appuntamenti – vernissage, anteprime, incontri, cocktail party e dj set – spiccano gli eventi organizzati con Fondazione Cortina 2021. L’occasione per il lancio, in grande stile, delle ultime novità, a partire dal rinnovo delle piste che ospiteranno i Mondiali che arricchiranno l’offerta del territorio.

Con l’accensione delle luci di Natale, l’inaugurazione della mostra “Presente Perfetto. Un racconto metropolitano di German Larkin” presentata da Audi e dal concomitante taglio del nastro – giovedì 6 dicembre alle 17.30 in piazza Angelo Dibona – alla presenza di Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato della Fondazione, il centro di Cortina e le piste principali saranno l’epicentro di un susseguirsi di appuntamenti.

Venerdì 7 dicembre, alle 9.30, sarà ufficialmente aperto il Villaggio dello Sport, dove si potranno incontrare tutti i più importanti brand del settore sci e snowboard. Una vera festa, con cibo e musica, resa ancora più glamour dalla presenza dell’Audi Snowlicious by Prinoth. Alle 12 presso il Campobase Faloria gli sportivi saranno i grandi protagonisti: con la collaborazione di Fondazione Cortina 2021 sarà presentata in conferenza stampa la Coppa del Mondo di Snowboard, una sfida classica in calendario il 15 dicembre, fiore all’occhiello degli eventi FIS che stanno traghettando il mondo degli sport invernali verso il 2021. Gli atleti della nazionale italiana di specialità saluteranno il pubblico, in attesa di dare spettacolo sabato 15 dicembre sulla pista Tondi del Faloria.

Sabato 8 dicembre sarà dedicato a Cortina 2021 e agli impianti di risalita. Appuntamento riservato ai giornalisti nella ski area Col Druscié – Ra Valles: alle 10.00 Alberto Ghezze, il Responsabile sportivo di Cortina 2021, insieme ai presidenti delle società ISTA SpA e Tofana Srl, racconterà le piste Druscié A e Druscié B, rinnovate in attesa dei Mondiali, l’impianto di risalita di prossima realizzazione e la nuova finish area, che sarà inaugurata con l’edizione 2019 della Coppa del Mondo di Sci. Due percorsi molto apprezzati, che adesso si presentano ancora più divertenti, funzionali e competitivi.

Dalle 12.00 alle 14.00 si brinderà con Prosecco DOC ai Mondiali di Cortina in località Socrepes durante la festa di apertura del nuovissimo Chalet Tofane, che dalle 14.00 si trasformerà in un vero e proprio party con dj set. Per l’occasione sarà offerta una degustazione di formaggi Lattebusche abbinati alle mostarde Lazzaris e accompagnati dalle proposte dello chef. E per prepararsi alla Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, in programma sulla Olympia il 19 e 20 gennaio 2019, un corner racconterà momenti e numeri della Cortina Classic, la sfida che ha contribuito a consolidare la fama di Cortina come sede di grandi eventi sportivi.

Non solo sulle piste, anche il centro di Cortina si vestirà con i colori della Coppa del Mondo: negozianti, ristoratori e hotel esporranno a partire da questo weekend e fino all’evento un kit di allestimento dedicato.

Alle 18.00 – alla presenza di Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021, del sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, del Presidente di Dolomiti Superski Sandro Lazzari e del Presidente del Consorzio Impianti a Fune Marco Zardini – appuntamento in centro per un evento eccezionale, Light on!: le nuove piste dell’area Col Druscié e le piste che ospiteranno la Coppa del Mondo di Snowboard saranno illuminate dal centro di Cortina grazie alla collaborazione che il Consorzio Impianti a Fune ha siglato con Gewiss. Un modo per sottolineare la partnership e la stretta collaborazione tra la Fondazione e gli impiantisti, in un percorso di continua crescita verso l’evento iridato.