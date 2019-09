VENETO – Bambino di tre anni muore: disposta autopsia

La Procura della repubblica di Belluno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa di un bambino di tre anni, avvenuta stamani a Valle di Cadore (Belluno).

Il piccolo è deceduto dopo essere stato colto da un malore nella sua abitazione. Sembra avesse accusato dolori al ventre già dalla serata di ieri. Con l’aggravarsi delle condizioni oggi sono stati fatti intervenire i soccorsi ma i sanitari, giunti con l’elicottero del 118, non hanno potuto che constatarne la morte.

Sull’episodio stanno compiendo accertamenti i carabinieri.

L’esame autoptico si svolgerà domani. Sembra che il bambino non avesse alcuna patologia pregressa o riconducibile a cause genetiche, a parte una serie di episodi di dolori addominali in corso da alcuni giorni e per il quale era curato. (ANSA).