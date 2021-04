VENETO – Bambina cade nel vano ascensore di un centro commerciale

Poco prima delle 18:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in un centro commerciale “La Piazza” in via Trieste a Favaro Veneto (Venezia) per soccorrere una bambina di 6 anni, rimasta ferita dopo essere caduta nel vano di un’ascensore in disuso da tempo.

La bimba si è appoggiata alla porta dell’ascensore, che si è aperto, facendola cadere per circa 3 metri. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con due squadre, anche con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno calato una scala raggiungendo insieme con il personale sanitario del SUEM la piccola e il papà, che intanto era saltato dentro prima dell’arrivo dei soccorsi. La bambina lievemente ferita è stata stabilizzata dai sanitari e recuperata per essere portata in pronto soccorso per ulteriori controlli. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.