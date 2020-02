Veneto – Azienda tessile a fuoco: fiamme su 1000 metri quadri di capannone

Dalle 15:20, i vigili del fuoco stanno operando In via Casarette a Cittadella per un incendio divampato all’interno di un’azienda tessile. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre di vigili del fuoco arrivate da Cittadella, Padova e Castelfranco con 7 automezzi e 21 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che hanno interessato una parte al capannone di circa 1000 metri quadri. Sono ora in corso le operazioni di aereazione dei locali lo spegnimento dei focolai residui. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Operazioni di soccorso tuttora in corso