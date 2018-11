VENETO – “Avete voluto l’autonomia? Ora marcite con i vostri alberi”: la polemica Abruzzo-Veneto

“Però avete fatto il referendum per l’indipendenza… ve lo ricordate vero? mica state pensando per caso di chiedere lo stato di emergenza per finanziare la ricostruzione con i soldi di tutti gli italiani no? se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste abbattute…ma questo non succederà per vostra fortuna” – parole che pesano come macigni, scritte all’indomani dei tragici avvenimenti legati al maltempo avvenuti una settimana fa in Veneto. Come noi stessi per primi avevamo segnalato, tra una fake news e l’altra, dove i soliti complottisti, con il poco acume e la ancora meno sensibilità che li contraddistingue sempre, accusavano l’Altopiano di aver appositamente disboscato i propri monti per fare nuove piste da sci o provare dei misconosciuti strumenti di controllo del tempo meteorologico, era spuntato anche un infelice commento social da parte di un non meglio identificato cittadino abruzzese. Ebbene, lo screenshot con il suo pesantissimo commento è girato nella websfera per una settimana, finchè è giunto anche all’orecchio e alla vista del presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Ancora più forte è stata la sorpresa quando si è scoperto che l’autore dell’infelice post altri non è che un dirigente dell’Ulss di Sulmona, in provincia dell’Aquila. A questo punto Ciambetti ha preso in mano il telefono e chiamato il suo omologo abruzzese, Giuseppe Di Pangrazio: secondo il presidente del consiglio veneto, infatti, non può passare sotto silenzio un post di tale peso, dopo che il Veneto per primo, subito dopo il terremoto che mise in ginocchio l’Abruzzo e L’Aquila in particolare, mandò in aiuto centinaia di volontari per aiutare gli abruzzesi in ginocchio.