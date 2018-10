VENETO – Autonomia, Zaia: “Il contratto è pronto”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Si è tenuta oggi a Venezia la Conferenza Stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani e del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in occasione del primo anniversario del referendum con il quale i cittadini veneti hanno votato per l’autonomia della loro Regione.