VENETO – Autobus con passeggeri a bordo prende fuoco: salvati in tempo (le foto)

Alle 14:00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Castelcarro Alto a Codevigo per l’incendio di un bus del trasporto extraurbano: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista mentre era fermo nei pressi di una pensilina, ha sentito un botto e visto del fumo provenire dalla parte del motore. Ha dato l’allarme, facendo scendere ancora i pochi passeggeri a bordo, provando poi a spegnere le fiamme con un estintore. I pompieri arrivati da Chioggia ( la squadra di Piove di Sacco impegnati in un altro intervento) e da Padova con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma il bus già completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e personale dell’azienda di trasporti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.