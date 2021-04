VENETO – Auto schiacciata da due camion in autostrada: un morto

Dalle ore 13:30, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Est per un’auto rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti: deceduta una persona. I pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre con l’autogrù hanno estratto la vettura finita schiacciata sotto il camion, per poi liberare l’automobilista rimasto incastrato, purtroppo deceduto come accertato dal personale medico del SUEM. La circolazione in direzione Est è al momento interrotta. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.