VENETO – Auto rubate ritrovate grazie al sistema Mercurio

Nella giornata di ieri, le volanti hanno rinvenuto nel territorio di Mestre mediante l’utilizzo del “Sistema Mercurio” 2 automobili rubate.

La prima una Ford Fiesta denunciata lo scorso 19 luglio presso la Stazione dei Carabinieri di Montebelluna, è stata ritrovata in via Nigra e restituita al legittimo proprietario. La seconda, un Fiat Panda, rubata lo scorso 10 luglio è stata rintracciata in via Ferrari, anche questa non essendo danneggiata è stata restituita.

Il sistema “Mercurio” è la piattaforma della Polizia di Stato per il controllo del territorio. Installato all’interno della volante, si compone di un tablet con schermo multi-touch da 10 pollici che può essere tolto dall’alloggiamento ed utilizzato all’esterno del veicolo e di un sistema di telecamere dotate di zoom ottico 36x, di cui una collocata sulla plancia del veicolo.

Tramite la videocamera di bordo è possibile effettuare un controllo automatizzato dei veicoli, sia in sosta che in transito, prossimi alla volante in perlustrazione: la camera rileva la targa, il dato viene trasmesso ed elaborato dal sistema che compara la targa con quelle presenti negli archivi di polizia. Nel caso in cui un’auto quindi risulta rubata o sprovvista di assicurazione o certificato di revisione, un segnale sonoro avvisa immediatamente i poliziotti della volante e la centrale operativa.

Nell’ultimo anno si sono registrati nel comune di Venezia 71 furti di veicoli, di questi 28 sono automobili; grazie alla nuova tecnologia le pattuglie del controllo del territorio ne hanno rintracciate 19.