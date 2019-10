VENETO – Auto fuori strada, muore 23enne

Grave incidente domenica mattina poco prima delle 5 a Montebelluna in via Bassanese, all’altezza del civico 412. Un 23enne di origini rumene, residente a Montebelluna da 12 anni, Taran Toma Adrian ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita fuoristrada finendo in un fossato. Lo schianto è stato fatale ed il giovane ha perso la vita nell’impatto, rimanendo incastrato all’interno dell’abitacolo. Sul posto i carabinieri. Adrian Toma Taran si era diplomato all’Ipsia di Montebelluna e subito dopo il diploma aveva trovato lavoro, come operaio, in un’azienda di scarpe della zona. Lascia i genitori Julian e Angelica, il fratello Marius, di 20 anni, e una sorellina di 11. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione. Stava rientrando dopo una serata con amici