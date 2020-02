VENETO – Auto finisce sopra un’altra: donna ferita

Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesarotti a Selvazzano Dentro per un incidente tra due auto dove un SUV è letteralmente salito su un’altra auto. La donna alla guida dell’Audi, molto spaventa, è stata estratta dalla vettura e presa in cura sanitari, che l’hanno portata in pronto soccorso per un controllo. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dello spettacolare incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:30 con la rimozione della vettura dalla precaria posizione.