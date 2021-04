VENETO – Auto contro platano: coppia ferita (foto)

Alle 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 88 in Viale Giovanni Amendola a Rovigo per un’auto finita contro un platano e poi rovesciata fuori strada: due feriti. I pompieri, della squadra di prima partenza, hanno messo in sicurezza la Fiat Idea e prestato i primi soccorsi alla coppia fino all’arrivo del personale del SUEM. I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti con due ambulanze in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.