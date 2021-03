VENETO – Auto contro camion sul tornante: ferita una donna

Alle ore 9 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Caupo a Seren del Grappa lungo la strada Cadorna al primo tornante in direzione monte per un incidente stradale tra un camion e un’auto: ferita una donna. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso l’automobilista, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM. Illeso il conducente del camion. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco sono in fase di ultimazione.