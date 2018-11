VENETO – Attenzione: lavori in A4 nel weekend, i cantieri previsti

CANTIERE FRA VICENZA OVEST E MONTECCHIO

Dal 9 al 12 novembre 2018 in direzione Milano

In A4, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia per circa due chilometri tra i caselli di vicenza Ovest e Montecchio (dal km 324+400 al km 322) in carreggiata Ovest (direzione Milano),

dalle ore 20.00 di venerdì 9 novembre

alle ore 6.00 di lunedì 12 novembre 2018.

LAVORI AL CASELLO DI MONTECCHIO

Chiuse l’uscita da Milano e l’entrata verso Venezia da venerdì 9 a lunedì 12 novembre 2018

In A4, per lavori di pavimentazione in carreggiata Est, al casello di Montecchio rimarranno chiuse l’uscita per il traffico proveniente da Milano e l’entrata per il traffico diretto verso Venezia,

dalle ore 20.00 di venerdì 9 novembre

alle ore 6.00 di lunedì 12 novembre 2018.

Entrate e uscite alternative: Montebello e Vicenza Ovest.

CANTIERE FRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

Dal 9 al 12 novembre 2018 in direzione Milano

In A4, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia per circa due chilometri tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 268+400 al km 265) in carreggiata Ovest (direzione Milano),

dalle ore 20.00 di venerdì 9 novembre

alle ore 6.00 di lunedì 12 novembre 2018.

Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a vostra disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.