VENETO – Attenti alla truffa dell’acqua contaminata

Tentativi di truffa telefonica segnalati dagli utenti di acquevenete. L’ultimo caso si è verificato a Melara (RO). Un residente ha ricevuto una chiamata al suo numero fisso da un sedicente operatore di Acquevenete: questi gli ha riferito che l’acqua nella sua zona sarebbe stata contaminata, per cui non avrebbero dovuto usarla per alcuno scopo, alimentare e domestico. L’informazione ovviamente è falsa: l’acqua erogata da acquevenete è sempre potabile e tutti gli utenti possono controllarne i parametri collegandosi al sito www.acquevenete.it alla voce Qualità dell’acqua. Altri casi analoghi sono stati segnalati dagli utenti negli ultimi giorni: acquevenete raccomanda di prestare sempre attenzione ai tentativi di truffa e non fornire dati personali al telefono. Per qualsiasi dubbio si può contattare il numero verde del Servizio clienti 800 991 544. È inoltre buona norma segnalare eventuali casi sospetti alle Forze dell’ordine.