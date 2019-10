VENETO – Arrivano i tornelli a scuola: il caso di Treviso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per il momento li stanno testando gli insegnanti, ma dalla prossima settimana al collegio Pio X di Treviso gli studenti potranno entrare solo con un badge.

L’istituto paritario che accoglie 1.500 studenti che frequentano la scuola per l’infanzia, la scuola primaria e secondaria e tre licei ha infatti deciso di introdurre dei tornelli che serviranno anche da registro elettronico e barriera anti-intrusione. “L’anno scorso abbiamo subito un furto di computer in pieno pomeriggio – spiega il preside Simone Ferraro – quindi questo sistema ci servirà anche a garantire la sicurezza dell’istituto”. (ANSA)