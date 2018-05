VENETO – Arrivano i poliziotti cinesi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Hanno fatto il debutto anche a Venezia oggi i pattugliamenti congiunti delle forze dell’ordine italiane con gli operatori della Polizia cinese. Un servizio attuato sotto l’egida del servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia della direzione centrale della Polizia criminale. I poliziotti cinesi, in uniforme e disarmati, saranno affiancati a Venezia da personale dell’Arma dei Carabinieri, ed avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle ordinarie attività istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza, agevolando i numerosi turisti del Paese orientale nei rapporti con le autorità locali e con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Gli Agenti cinesi saranno in servizio fino al 17 giugno 2018.

