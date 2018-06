VENETO – Arriva Zalando: prima pietra del centro logistico, assumerà 1000 persone nel medio periodo

Posa della prima pietra, ieri a Nogarole Rocca (Verona) del nuovo centro di distribuzione Zalando, realizzato dalla piattaforma online leader in Europa nel settore della moda, insieme a Vailog, primo operatore in Italia del settore del Real Estate Industriale. I lavori di costruzione sono iniziati a febbraio 2018. Le prime operazioni inizieranno alla fine del 2019. La struttura di Nogarole Rocca sarà di circa 130 mila metri quadrati, simile agli hub centrali in Germania e Polonia. La posa è avvenuta alla presenza di Jan Bartels, vice president customer fulfillment and logistics di Zalando, Eric Veron, general manager di Vailog che si occupa della costruzione del polo, Paolo Tovo, sindaco di Nogarole Rocca, Antonio Pastorello, presidente della Provincia di Verona ed Elisa De Berti, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della Regione Veneto.

Un partner esterno si occuperà del processo di recruiting di oltre mille persone nel medio periodo.