VENETO – Arrestati due fratelli per reati commessi nel Vicentino: uno occupava abusivamente alloggio Ater

Sono stati arrestati due fratelli di etnia rom, Mailin Reichast e il fratello Clain rispettivamente di 33 e 35 anni. I due erano ricercati dopo la condanna a 8 mesi di carcere per furto e resistenza a pubblico ufficiale per fatti avvenuti in provincia di Vicenza. I due sono domiciliati a Campalto in provincia di Venezia.

I fatti risalgono a fine 2016 quando a Pove del Grappa avevano dato vita ad un inseguimento a tutta velocità dopo aver tentato di investire i carabinieri, che li avevano scoperti durante il furto di un’auto.

Mainlin è stato rintracciato nel corso di un servizio di prevenzione e Clain mentre si trovava all’interno di un appartamento Ater di via Sabbadino occupato abusivamente. Ha opposto resistenza ed è stato denunciato per invasione di edifici e per resistenza