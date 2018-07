VENETO – Arrestati altri due nigeriani sfuggiti al blitz di Mestre: in manette 30 su 41

30 su 41 è il nuovo risultato raggiunto dalla Squadra Mobile lagunare.

È di stamattina la notizia dell’arresto di uno degli spacciatori di via Monte San Michele, ritrovato in provincia di Caserta dalla locale Squadra Mobile in collaborazione con la Direzione Centrale Anticrimine.

Lo straniero, è stato rintracciato vicino ad un centro commerciale di Trentola Ducenta (Caserta), mentre passeggiava con un altro richiedente asilo.

Poche ore fa il trentesimo arresto: un nigeriano, ignaro di essere nella lista di quelli ricercati, si è presentato in Questura a Santa Chiara per sporgere denuncia di smarrimento dei documenti, dopo aver fatto denuncia e declinato le proprie generalità è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile di Venezia ed arrestato.

Sono fittissimi i controlli degli investigatori che stanno estendendo le ricerche dei nigeriani, fuggiti al blitz di martedì pomeriggio, su tutto il territorio nazionale.

Numerosi gli equipaggi di poliziotti che pattugliano il quartiere Piave e non solo, dopo l’arresto di martedì sera del rapinatore italiano di Via Dante operato dal Reparto Prevenzione Crimine, ieri sera le Volanti sono intervenute in via Nigra e hanno fermato e arrestato due ladri mentre stavano ripulendo i garage di una palazzina della zona.

I poliziotti sono stati allertati da uno dei condomini che alle 4 di stanotte è stato svegliato da forti rumori, che provenivano dall’esterno.

La persona incuriosita si è affacciata alla finestra e ha visto due malfattori, che dopo aver svuotato uno dei garage condominiali e aver accatastato fuori la refurtiva, si accingevano a scassinare un altro garage.

Immediata la telefonata alla sala operativa 113 che allertava tutte le pattuglie in zona. Le volanti giunte sul posto trovavano i due ladri, rumeni di 32 e 27 anni, ancora intenti a rubare, li bloccavano, li arrestavano e li portavano in Questura per tutti gli accertamenti del caso.