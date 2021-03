Veneto arancione da oggi: le regole

Zona arancione spostamenti

Resta il divieto di movimento tra regioni a prescindere dal colore della zona. Fino al 27 marzo, dunque, si potrà uscire dalla propria regione esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità, per i quali potrà essere richiesto il modulo di autocertificazione. In zona arancione è vietato uscire dal proprio comune, salvo alcune eccezioni che vediamo.

Zona arancione: coprifuoco

Rimane il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, è però allo studio la possibilità di ampliare il coprifuoco dalle 20 se i contagi dovessero continuare ad aumentare senza controllo.

Zona arancione: seconde case

Resta consentito recarsi nelle seconde case a condizione di partire da regioni bianche, gialle o arancioni e che le case si trovano (anche in altra regione) in zona bianca, gialla o arancione. In pratica, l’accesso alle seconde case pare vietato se si viene o si va in zona arancione scuro o rossa: esiste però un dubbio su questo, perché nelle Faq del sito del ministero si dice che resta possibile andare nella seconda casa – sia pure con limitazioni – anche in zona rossa. Resta da vedere se questa Faq cambierà da domani (sabato 6 marzo) giorno di entrata in vigore del nuovo Dpcm. Ma a muoversi verso le seconde case può essere solo al nucleo familiare del proprietario e soltanto se la casa non è abitata da altre persone. La casa può essere anche stata presa in affitto, ma solo del 14 gennaio (vietati dunque gli affitti brevi).

Zona arancione: visite parenti e amici

Per quanto riguarda le visite ad amici e parenti, lo spostamento è consentito esclusivamente all’interno del proprio comune, una sola volta, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Sarà consentito portare con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona arancione: piccoli comuni

Chi abita nei comuni con massimo 5mila abitanti può valicarne il confine per un raggio di massimo 30 chilimetri e mai verso il comune capoluogo.

Zona arancione: negozi

Aperti tutti i negozi, inclusi parrucchieri e centri estetici, che però dovranno rispettare le regole di distanziamento e ingressi scaglionati. I centri commerciali saranno aperti dal lunedì al venerdì e chiusi nei festivi e prefestivi.

Zona arancione: ristoranti e bar

Consentito soltanto l’asporto fino alle 22 per i ristoranti e fino alle 18 per i bar. Resta comunque vietato consumare il cibo nelle vicinanze del locale.