Veneto arancione con Calabria, Emilia, Lombardia e Sicilia

Passano in area arancione le Regioni Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio e fino al 15 gennaio. Nelle 5 Regioni, quindi, torneranno a chiudere bar e ristoranti – restano consentiti l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22 – mentre rimangono aperti i negozi. Ci si potrà spostare dal proprio Comune solo in caso di necessità, motivi di lavoro o salute documentati con l’autocertificazione. Lo slittamento delle 5 Regioni è stato deciso dal ministro Speranza sulla base dell’ultimo monitoraggio settimanale. Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt è tornato sopra 1. Gli esperti scrivono che c’è il rischio di un “nuovo rapido aumento nel numero di casi” se non venissero “implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti”. Le Regioni/Province autonome considerate a rischio alto sono 12, mentre 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane). Solo una, cioè la Toscana, è a rischio basso. L’indice Rt è maggiore a 1 (anche nel valore inferiore) in Calabria, Emilia Romagna e Lombardia. Altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, V. d’Aosta) lo superano nel valore medio, e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto). In generale si osserva un nuovo aumento dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (313,28 per 100mila abitanti vs 305,47 per 100mila abitanti del periodo 14-27 dicembre). Si evidenzia, in particolare, il persistente valore elevato di questo indicatore nella Regione Veneto (927,36 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni).