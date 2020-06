VENETO – Apre la Basilica di San Marco

Dopo la chiusura per le’emergenza Coronavirus apre uno dei simboli di Venezia.

La Basilica di San Marco, nel rispetto della regole imposte dal Covid-19, ha riaperto al pubblico permettendo l’ingresso a 150 visitatori l’ora e solo in alcuni spazi dedicati. La visita – dice il Procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin – prevede l’accesso da una delle porte che danno sulla Piazza e l’uscita dall’altra, lungo un percorso circolare fatto tutto dall’alto: ovvero salendo ai piani superiori per visitare il museo che custodisce gli originali dei quattro cavalli della facciata. Poi si può vedere , sempre dal’alto,l’interno della Basilica, per finire con i ballatoi che danno su Piazza San Marco. Ingresso diverso invece per i fedeli, attraverso la porta dei Fiori, in numero contingentato e distanziato. Dopo i disastri del novembre 2019, la marea eccezionale ha colpito anche in questi giorni di giugno. “Bisogna agire – rileva Tesserin – ci sono due ipotesi, su cui deve decidere il commissario per il Mose Elisabetta Spitz, – per mettere in sicurezza la Basilica”.